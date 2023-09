Zmanjšali količino odpadnih plenic

Na pobudo društva Ekologi brez meja so v vrhniškem vrtcu izvedli anketo med starši najmlajših vrtčevskih otrok in se potem ob podpori staršev v začetku leta 2014 lotili projekta Zdrave ritke. Oktobra istega leta so vsi najmlajši otroci v vrtcu nosili v Sloveniji sešite pralne plenice, izdelane iz organskega bombaža. Rezultati so spodbudni, saj so količino na odlagališče odloženih plenic za enkratno uporabo​zmanjšali za polovico.