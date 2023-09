V četrtek popoldne so tudi uradno odprli začasen most v Stranjah pri Kamniku. Deroča voda Kamniške Bistrice je v začetku avgusta močno poškodovala konstrukcijo tamkajšnjega mostu, zaradi česar so ga morali popolnoma porušiti. Z odprtjem začasnega mostu se ukinja tudi obvoz preko Mekinj, Godiča in Stahovice, ki je veljal vse od katastrofalnih poplav.

Prav tako v četrtek so odprli še montažni most čez Dreto v Lačji vasi pri Nazarjah. Most so v nedeljo začeli postavljati hrvaški vojaki. Kot je ob torkovem obisku gradbišča montažnega mostu v Lačji vasi povedal hrvaški obrambni minister Mario Banožić, gre za 27 metrov dolg in tri metre širok most z nosilnostjo 42 ton na os. Z njim bodo pomagali tamkajšnjim prebivalcem, ki so jih prizadele poplave, da bodo lažje opravljali vsakodnevne obveznosti.

Na Dreti pa gradijo še en most, in sicer v Gornjem Gradu. Župan Gornjega Grada Anton Špeh je povedal, da je okrog 30 poljskih vojakov v torek začelo postavljati montažni most čez Dreto, ki bo dolg 24 in širok sedem metrov.