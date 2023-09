Kdo so težki sogovorniki, zakaj?

Vsak sogovornik, za katerega bomo že vnaprej prepričani, da je zahteven, težak, nemogoč, in do katerega ne bomo pristopili prijazno, z empatijo in z željo pomagati, pač pa s pozicije moči, bo zahteven. In vsak pogovor, ko bomo želeli sogovornika podrediti, spremeniti, ukoriti, premagati, prepričati, da imamo prav, bo neskončno težak ter obsojen na neuspeh.

Kako jih ukrotimo?

Niti ne poskušajmo. Tudi če ima nekdo drugačne vrednote od naših in drugačno mnenje od našega, ga lahko spoštujemo kot človeka. S tem ničesar ne izgubljamo in se ne odpovedujemo nobenemu delu sebe. Odprto prisluhnimo sogovorniku, brez vnaprejšnjih zaključkov in sodb. Poskušajmo ugotoviti, kaj ga resnično skrbi, nagovoriti njegovo bolečino in mu, če je to v naši moči, odvzeti del bremen.

Kako z zahtevnimi sogovorniki doseči svoje in se ne skregati?

V življenju ne moremo doseči vsega, kar hočemo, ker bi bilo to na račun drugih. In tudi naš sogovornik ne bo navdušen nad tem, da ga povozimo. Zato se učimo delovati in komunicirati na način, da ne ranimo, da gradimo mostove in iščemo skupne cilje. Zato v pogovoru ne napadamo in se ne branimo, pač pa poslušamo, poskušamo razumeti in iščemo skupne rešitve.

To ni vedno lahko. Kaj svetujete?

Ostati človek človeku. Razumeti, da se je vedno vredno pogovarjati in iskati skupne rešitve. Zahtevnih situacij in pogovorov ne bo zmanjkalo. Da bi v njih lahko ostali podporni in konstruktivni, se zmogli mirno pogovoriti o rešitvah ter med tem varovati zaupanje, dostojanstvo sogovornika in svoje dostojanstvo, moramo vaditi. In ozavestiti, kdo smo, zakaj smo tukaj in kako lahko pomagamo.