Jasno z Andrejem Velkavrhom: Naj septembrsko vreme vztraja!

Tale vremenska blokada mi je res všeč. Vsaj takole, na hitro. Že tako imam september najraje, letošnjega bi najraje objel. Dobro, njegov začetek, seveda. In na dovolj namočeno podlago tudi, saj če bi imeli sušo in bi bilo za nami dolgo in vroče poletje, bi bile moje vremenske želje verjetno drugačne. Tako pa – oh, najraje bi užil vsako minuto tega vremena posebej. Sonce, ki ne žge, ampak boža in greje, svetloba, ki dela daljše sence, je slikovitejša, svetlobni kontrasti so izrazitejši, in če gledate okoli sebe s takim pogledom, boste to opazili. Ne glejte samo tega, kaj se dogaja, ne glejte dreves, ljudi, polj in še česa, ampak kako je vse to videti v tej jesenski svetlobi. V visokem poletnem soncu smo skoraj izgubili sence, zdaj so spet tu. Počasi so se vrnile.