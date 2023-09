Premije dopolnilnega zavarovanja: Bodo ustavni sodniki pritrdili zavarovalnicam?

Vlada je z uredbo do konca leta zamrznila višino premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnice Generali, Triglav in Vzajemna to prerekajo na ustavnem sodišču, ki je v četrtek obravnavalo njihove ločene pobude za oceno ustavnosti.