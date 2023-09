Festival športa brez alkohola

Konec tedna bo v ljubljanskem parku Tivoli v okolici Hale Tivoli in bazena v okviru projekta Ljubljana je šport potekal prvi ljubljanski festival športa, na katerem se bo Ljubljana predstavila s pestro ponudbo športnih aktivnosti. Kot je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković, bo to eden izmed prvih dogodkov, na katerih ne bo alkohola. Na festivalu se bodo obiskovalci lahko preizkusili v 40 različnih športih in tekmovali na 11 športnih tekmovanjih. V petek dopoldne se bodo dogajanja udeležili predvsem učenci in učenke ljubljanskih osnovnih šol, popoldne pa bodo športne igre zaposlenih, ki so zasnovane kot tekmovanje ekip in posameznikov, zaposlenih v podjetjih in organizacijah. V soboto, 9. septembra, bo v parku Tivoli pestro športno dogajanje potekalo ves dan od 9. do 22. ure. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v petanki, judu, košarki, jogi, pilatesu, organizirali bodo delavnice hoje in teka ter različna tekmovanja, denimo v skejtanju. V Tivoliju bo poskrbljeno tudi za kulinariko. Dogajanje se bo zaključilo ob 19.30 z brezplačnim koncertom Magnifica.