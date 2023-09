Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), bo imela nova vladna služba še druge prioritete. Njene naloge bodo tako povezane tudi s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem.

V tej luči bo zadolžena za svetovanje pri odločitvah glede načina obnove in nudenje druge strokovne pomoči v zvezi z obnovo objektov; koordiniranje priprave dokumentov, potrebnih za izdelavo programov odprave posledic nesreče; pomoč pri pripravi dokumentacije osebam zasebnega prava za pripravo vlog za pridobitev javnofinančnih sredstev ter nudenje pravnega in finančnega svetovanja prizadetim občinam in osebam zasebnega prava v zvezi z obnovo.

Prav tako bo služba za obnovo po poplavah in plazovih skrbela za koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, razen za gradnjo državne infrastrukture in obnovo energetske gospodarske javne infrastrukture z izjemo obveznosti obveščanja.

Služba bo sodelovala tudi pri nadzoru smotrne in namenske rabe javnofinančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove, hkrati pa bo nudila pomoč pri organizaciji strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu s predpisi.

Med njenimi nalogami je omenjena še koordinacija dela nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Do vzpostavitve vladne službe kot samostojnega proračunskega uporabnika se bo sredstva za delovanje nove vladne službe v letošnjem letu zagotovilo iz veljavnega finančnega načrta kabineta predsednika vlade.

Pravice porabe za novoustanovljeni organ za leti 2024 in 2025 pa so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2024 in predlogu proračuna za leto 2025.

V vladni službi bo predvidoma sedem zaposlenih: poleg državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Šefica, ki jo bo vodil, še šest javnih uslužbencev, ki bodo vanjo premeščeni z različnih ministrstev.