Notranji minister Boštjan Poklukar in vlada sta pohitela in ekspresno imenovala novega generalnega direktorja policije s polnim mandatom. To je pričakovano postal aktualni vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić. Da utegne vlada z imenovanjem Jušića pohiteti, so naši sogovorniki blizu policije napovedovali že včeraj, saj je Jušićev protikandidat Boštjan Lindav prek svojega odvetnika sporočil, da bo odločitev uradniškega sveta, ki je prižgal zeleno luč obema kandidatoma, izpodbijal na upravnem sodišču. Meni namreč, da Jušić ne izpolnjuje zakonskega pogoja vodstvenih izkušenj. Ker bi lahko hkrati s tožbo zahteval tudi začasno zadržanje odločitve uradniškega sveta, se je vladi mudilo.

Kot smo izvedeli, Lindav odločitve uradniškega sveta o primernosti obeh kandidatov še ni prejel, vlada pa je Jušića že imenovala, tako da je postopek izbire novega generalnega direktorja policije s polnim mandatom zaključen. Lindav bo odločitev uradniškega sveta in vlade vseeno lahko izpodbijal, do pravnomočne sodniške odločitve pa bo v zraku visela dilema, ali je bil prvi policist v državi imenovan povsem v skladu z zakonom.

Več sledi.