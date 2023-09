Po besedah Stoltenberga je ruska vojska pred invazijo veljala za drugo najmočnejšo na svetu, zdaj pa je »druga najmočnejša v Ukrajini«. »Ukrajinci postopoma pridobivajo teren, kar dokazuje pomen naše podpore ter tudi našo sposobnost in pripravljenost za nadaljevanje podpore,« je dejal v Bruslju v nagovoru evropskim poslancem.

»Gre za težke in zahtevne boje, vendar jim je uspelo prebiti obrambne linije ruskih sil in napredujejo,« je ocenil prvi mož zavezništva, s čimer se je odzval na nedavne navedbe Kijeva, da je ukrajinska vojska prebila močno utrjeno prvo rusko obrambno linijo na jugu države.

Kljub temu je Stoltenberg priznal, da to napredovanje ni tako veliko, kot sta Ukrajina in Zahod upala, da bo. Po njegovi oceni ukrajinske sile dnevno pridobijo sto metrov na bojiščih. »V skoraj nobeni vojni ne vidimo le zmag za stran, ki jo podpiramo. Bili bodo slabi in dobri dnevi. Z Ukrajino moramo biti ne le v dobrih, ampak tudi v slabih časih,« je poudaril.

Ob tem je pojasnil še, da za zdaj ni znakov, da bi Rusija z droni nedavno namerno napadla ozemlje Romunije. Kot je dejal, je Bukarešta v sredo, potem ko naj bi na njeno ozemlje po ruskem sobotnem napadu na pristanišče Izmail na skrajne jugozahodu Ukrajine padli deli ruskega brezpilotnega letalnika, zavezništvo obvestila o najdbi.

»Nimamo nobenih informacij, ki bi kazale na nameren napad s strani Rusije,« je dejal in dodal, da čakajo na rezultate preiskave.

Romunski obrambni minister Angel Tilvar je v sredo sporočil, da so na ozemlju države našli dele, ki bi lahko pripadali dronu. Iz Kijeva so pred tem sporočili, da naj bi šlo za dele ruskih dronov, medtem ko so v Bukarešti to sprva zanikali.