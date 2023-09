V petek bo precej jasno s kakšnim oblakom več kot danes. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa čez dan šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ponekod na severu okoli 8, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, predvsem v notranjosti Primorske bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklon se iznad Jonskega morja pomika nad južno Sredozemlje. Nad naše kraje z vzhodnimi vetrovi priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, danes popoldne pa le še v Kvarnerju.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.