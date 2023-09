Okradel gasilce

Sram naj bo prevaranta, ki je na veselici pil in jedel na račun gasilcev iz Podpeči. Na takih rajanjih običajno zbirajo denar za nova vozila, nakup nove opreme ali popravilo stare, kar vedo vsi in ponavadi radi pomagajo. Zato z veseljem primaknejo kak dodaten evro, saj vedo, da so prav gasilci tisti, ki bodo v trenutku nuje prvi priskočili na pomoč. Vsi očitno ne razmišljajo tako. Sploh ne tisti, ki je na veselici prejšnjo soboto plačeval s ponarejenim denarjem. Gasilci so neznanca nagovorili prek facebooka in mu sporočili, da denarja ne bi porabili sami, ampak bi z njim poravnali stroške društva. »S tem si naredil škodo tako nam kot tudi sebi in mnogim drugim. Srčno upamo, da ne, ampak nikoli ne veš. Lahko se zgodi, da nas boš potreboval prav ti, pa za ukrepanje ne bomo imeli ustrezne opreme,« so bili zgroženi gasilci iz PGD Podpeč.

Guma za policiste

V noči s petka na soboto prejšnji konec tedna se je v okolici Krškega odvijal pravi filmski lov na nepridiprave. Policisti so se namreč odzvali na alarm v trgovskem centru, kaj kmalu pa v bližini naleteli na sumljivo vozilo. Ko so potniki opazili neželeno spremstvo, so pritisnili na plin in se podali v beg, za njimi pa se je zagnalo več patrulj, kriminalisti in še vodniki policijskih psov. Da bi jih upočasnili (to so verjetno videli v kakem filmu), so iz prtljažnika v zasledovalce metali različne predmete, tudi rezervno gumo. Policisti so se spretno izognili vsem oviram, a jim ubežnikov ni uspelo ustaviti niti s sirenami niti z modrimi lučmi. Divja vožnja se je nadaljevala še nekaj kilometrov, nakar so policisti čez cesto nastavili bodičasti trak stinger in voznika prisilili, da je zaradi praznih gum ustavil. Potniki so vozilo takoj zapustili in začeli bežati, tako da jih niso ulovili ne s psi ne z droni, so pa zasegli večjega enoprostorca. Nepridipravi po vlomu dejanja niso uspeli dokončati, saj niso odnesli stvari, ki so si jih pripravili. Očitno jih je pregnal alarm, potem pa so se morali ubadati še s policijo.

Za parcelo gre!

Ne glede na to, kje so, se Ljubljančani obnašajo, kot da je vse njihovo. Tako si vsaj o njih misli ostali del Slovenije. Prejšnjo soboto zvečer je ta stereotip potrdila 43-letnica, ki je po vsej sili z avtom hotela v kamp v Luciji. Varnostnik jo je prijazno opozoril, da po deseti uri zvečer to ni več možno. Gospa s tem ni bila zadovoljna, zatekla se je k žaljivkam, njen sopotnik pa je zadevo vzel v svoje roke. Dobesedno. S silo telesa je poškodoval oziroma ukrivil zapornico na vhodu v kamp. Gospa je zapeljala do parcele, tam pa so ju našli policisti, ki sta jih prav tako nadrla. Oba bosta plačala kazen.

Krst, da te kap

Zabava po krstu se je v Zagrebu za nekaj gostov končala v zaporu. Kaj točno je spodbudilo srd četverice, ni povsem jasno, so pa napadli člane glasbene skupine, pevko pa zmerjali s ku*bo. Med ostale goste v restavraciji so pometali mikrofon, bobne in drugo opremo, po zraku so leteli še stoli, kozarci in steklenice. Hudo poškodovani so bili vodja banda in dva gosta, ki sta se znašla na poti huliganov. Brcali so ju v glavo, vanje metali različne predmete. Štirje moški, stari med 20 in 48 let, med njimi pa je tudi oče krščenca, ki je z zmerjanjem pevke spodbudil pretep, so priznali dejanje, dva sta pristala v zaporu, dva prejela pogojne kazni. Bandu morajo plačati več tisoč evrov odškodnine ter poravnati stroške postopka. Nepridipravi so bili – nič kaj presenetljivo - stari znanci policije.

Iz sanj v nočno moro

Kakšna je sanjska služba? Taka, v katero ne hodiš, plačo pa vseeno dobiš. Ante, hišnik v domu za mladostnike v okolici Zagreba, je svoje delo opravljal tako slabo, da ga je delodajalec nenehno opominjal na napake in spodbujal, naj se vendarle spravi v red. In se je. Nadrejene je tožil zaradi šikaniranja in diskriminacije, nato pa polnih sedem let ni šel v službo. V času trajanja postopka ga niso mogli odpustiti, plačevati pa so mu morali plačo z vsemi dodatki (in še jubilejno nagrado!). Skupaj je to naneslo na okoli 120 tisoč evrov. Sanjski dnevi ležernosti so se zanj kmalu spremenili v najhujšo nočno moro, saj je na sodišču izgubil. Vrnil se je v službo, iz katere so ga še isti dan odpustili. Ante jih spet toži, saj pravi, da je bilo to nezakonito, po drugi strani pa bo moral zaradi drugega postopka, ki ga je izgubil, vrniti nazaj ves denar, ki ga je prejel plus še nadomestila stroškov. Skupaj okoli 150 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna, v uredništvu rubrike nestrpno čakamo na epilog.