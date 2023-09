Nebodijihtreba ljudje

Zgodilo se je nedavno, v večkrat nagrajenem domu za starejše na Hrvaškem. Zgodba ni prišla v medije, svojci se niso pritožili. Dvaindevetdesetletna stanovalka v domu, za svoja leta čila in bistrega duha, je letos poleti zbolela. Zaradi omotice ob visoki vročini je padla in se potolkla. Nadomestna zdravnica ji je predpisala antibiotik ter svetovala, naj počiva in počaka, da se »njena« domska zdravnica vrne z dopusta. Čez teden dni. Gospa je pač stara, pri teh letih pa je vseeno, ne?!