Spremembe v želji poseči po nečem višjem

Nastope slovenske košarkarske reprezentance na svetovnem prvenstvu je težko oceniti. Po eni strani lahko izkupiček izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića označimo za uspeh, saj so se prebili med osem najboljših reprezentanc na svetu, ob tem, da so nastopili brez Eda Murića in Vlatka Čančarja, ki bi imela ogromno vlogo in bila nosilca tako na parketu kot v slačilnici. V izločilnih bojih za primerjavo ni bilo Francije, Španije in Avstralije, ki so vse po vrsti računale na odličje. Ob podrobnem pregledu rezultatov pa hitro ugotovimo, da ima isti kovanec dve plati. Slovenija je namreč v celotnem poletju zmogla le en presežek – uspeh proti Avstraliji. Zaradi sreče pri žrebu skupin prvega dela, ko je igrala proti kakovostno skromnim Venezueli, Gruziji in Zelenortskim otokom, ji je ta prinesel mesto v izločilnih bojih košarkarskega mundiala. Tudi v pripravljalnem obdobju, ki sicer ne pomeni prav nič, je klonila proti ZDA, Španiji in dvakrat Grčiji, se mučila proti Črni gori in premagala slabši Kitajsko in Japonsko. Ostaneta še tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta, ki pa na končno oceno ne moreta bistveno vplivati.