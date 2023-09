Beton je beton? Ne. RAAC, o katerem te dni na Otoku vsi največ govorijo, ni pravi beton. RAAC je kratica za »reinforced autoclaved aerated concrete«. Gradbeniki v Sloveniji mu pravijo »armirani avtoklavirani gazirani beton«. Na Otoku so ga veliko uporabljali od petdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Je veliko slabše kakovosti in trdnosti. Zaradi poroznosti ima veliko krajšo življenjsko dobo kot pravi beton. Okoli 30 let.

Začasno v šotorske učilnice?

Ker je luknjičav oziroma mehurčkast, podobno kot znana vrste čokolade Aero, je, če je izpostavljen vlagi, veliko bolj dovzeten za strukturne okvare. Zračni mehurčki lahko omogočijo, da se v plošče prikrade voda. In zakaj so plošče iz »nepravega« betona kljub temu uporabljali pri gradnji na stotine državnih šol? Zato, ker so bile veliko cenejše od tradicionalnega betona, ker jih je mogoče hitreje proizvajati in kar so veliko lažje ter jih je zato mogoče hitreje in lažje namestiti (pod ravne strehe, za strope in zidove).

»Betonske« krize konservativne vlade premierja Rishija Sunaka, ki je včeraj v parlamentu sprožila plaz obtožb na račun dolgoletnega kleščenja proračuna za šolsko infrastrukturo, ni sprožila gradnja starih šol, ampak sta jo sprožila gradnja novih in neobnavljanje starih, v katerih naj bi nepravi beton zamenjali s pravim. »Porabili bomo toliko, kolikor bo potrebno, da bomo rešili ta problem,« je zdaj zatrdil finančni minister Jeremy Hunt, ko je prišlo na dan, da so številne šole v Angliji šolarjem nevarne.

Devetnajst šol zato še ni odprlo svojih vrat, čeprav se je šolsko leto začelo 1. septembra. Sunakova vlada panično išče rešitev. Celo z idejo o postavitvi šotorov – začasnih učilnic. Pa so konservativci med že 13-letno vladavino porabili, kolikor je bilo potrebno, da bi bile šole varne? Ne. Nevarnih šol z nepravim betonom je po sporočilu ministrstva za izobraževanje kar 147.

Ta problem je začel zelo odločno reševati trikrat zapored izvoljen laburistični premier Tony Blair, v skladu s svojim glavnim geslom ob prihodu na oblast leta 1997: »Izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje!« Leta 2003 je predstavil vladni program »Gradnja šol za prihodnost«. Začetni cilj sta bili obnova vseh osnovnih šol v Angliji in izgradnja novih. Do leta 2010 je laburistična vlada za ta program porabila več kot 55 milijard funtov. Tega leta so bili laburisti ob oblast, na katero se od takrat še niso vrnili. Zamenjala jih je koalicija konservativcev in liberalnih demokratov, ki jo je vodil konservativec David Cameron. Na dan je tudi prišlo, da so najmanj 13 šolam z nepravim betonom ob koncu laburistične vladavine že odobrili denar za prenovo, pa je Cameronova vlada kmalu po prihodu na oblast te odobritve črtala. Tedanji minister za izobraževanje Michael Gove je takoj ukinil ta Blairov program. Trdil je, da bo denar za šole »varen«, a vseeno so odpovedali obnovo več kot 700 šol. »Celoten sistem izgradnje šol potrebuje radikalno reformo, da bi zagotovili, da se denar ne bo tratil za nesmiselno birokracijo.« S tem je Cameronova vlada maskirala kleščenje denarja za državno šolstvo.

Vlada se je pozno zganila

Pod dosedanjo konservativno vladavino se je poraba za šolsko infrastrukturo znižala za celo tretjino. V zadnjih treh letih laburistične vlade (2007–2010) je bila povprečna letna poraba zanjo 9,3 milijarde evrov v današnjem denarju. V zadnjih treh letih sedanje konservativne vlade (2019–2022) so za šolsko infrastrukturo namenili manj kot šest milijard. Državni statistični urad je junija letos sporočil, da je tretjini angleških šolskih stavb potekla predvidena začetna življenjska doba.

Kako nevarno je za šolarje staranje šolskih stavb, se je dramatično pokazalo leta 2018, ko se je med poukom podrl strop v eni od učilnic šole v Kentu. Podrta streha je bila iz nepravega betona. Že leta 2019 je nevladno telo za varno gradnjo opozorilo, da plošče RAAC, narejene pred letom 1980, niso več primerno varne in da jih je nujno treba zamenjati. Za kaj takega je potreben denar, ki ga vlada očitno ni hotela dati. Junija letos se je v še eni državni šoli podrl strop, v dveh pa skoraj. Sunak in njegovi ministri so se zganili šele konec avgusta. Njihovi otroci seveda obiskujejo zasebne šole, ki jim ne manjka denarja in so zgrajene iz trdnega, pravega betona.

Sunak je osebno vse bolj zabetoniran Betonska kriza je politično nevarna prav za premierja Rishija Sunaka. Ministrstvo za izobraževanje je zaradi opozoril strokovnjakov o nevarnostih nepravega betona v številnih šolah od njega namreč leta 2021, ko je bil finančni minister, zahtevalo podvojitev sredstev za šolsko infrastrukturo. Pa jih je Sunak namesto tega razpolovil. Opozicija zahteva objavo te zahteve in opozorila v celoti, kar pa Downing Street 10 zavrača.