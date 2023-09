Slovenska nogometna reprezentanca z zvrhano mero optimizma in samozavesti, a tudi spoštovanja tekmeca, pričakuje drevišnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo s Severno Irsko ob 20.45 v Stožicah. Včeraj je bilo neprodanih še 1500 vstopnic. Če želi Slovenija ostati konkurenčna za nastop prihodnje leto v Nemčiji, mora na septembrskih tekmah proti Severni Irski in San Marinu, ki sta na papirju najslabši reprezentanci skupine H, osvojiti vseh šest točk.

Kek: Analitični in spoštljivi do Severnih Ircev

»Tako, kot moramo biti na eni strani spoštljivi in analitični do tekmeca, moramo na drugi strani najprej razmišljati o svoji kakovosti in pripravi na tekmo. Z zmagovalno miselnostjo moramo izpolniti svoje apetite, pa tudi nogometne javnosti. Ker imajo Severni Irci manj točk od pričakovanj in težave s poškodbami, od njih pričakujem še večjo bojevitost in željo,« je izpostavil dobro razpoloženi slovenski selektor Matjaž Kek. ​Imel je le eno težavo, ko je moral poškodovanega vezista Zajca zamenjati z vročim napadalcem Matkom, ki pa ni prišel čez noč, čeprav je bila agitacija zanj zelo velika. Slovenija je imela pred tekmo le tri treninge, a tega strokovni štab ne jemlje kot velik minus, saj je ekipa uigrana, zato je veliko avtomatizmov. »Pomemben bo mentalni sklop. Zadovoljen sem, ko vidim nasmejane fante. Na eni strani so izkušeni, na drugi pa imamo mladostno energijo in prepričanje, da se lahko kosamo z vsakim. Naš edini cilj je zmaga,« je poudaril Kek, ki bo v soboto praznoval 62. rojstni dan.

Severna Irska je že grenila življenje Sloveniji, ki je na petih medsebojnih tekmah po enkrat zmagala in remizirala ter trikrat izgubila. Pri Severni Irski je vse podrejeno kolektivu, v katerem ni velikih zvezdnikov. Še največji je 35-letni branilec Jonny Evans, ki se je vrnil v Manchester United. Glede nadarjenosti izstopa 19-letni defenzivni vezist Shea Charles (Southampton), katerega tržna vrednost je osem milijonov evrov. V dosedanjih kvalifikacijah je premagala San Marino z 2:0, nato pa s Finsko, Dansko in Kazahstanom izgubila z 0:1.

​Stojanović: Osvojene točke S. Irske niso realna slika njene kakovosti

»Doslej osvojene točke niso realen pokazatelj moči Severne Irske, saj premore kakovost. Trije porazi nas ne bodo zavedli, zato ne bo nobenega podcenjevanja. Znajo igrati in so zelo fizična ekipa. Naše prednosti so domače igrišče in več kakovosti glede tehnike, a to v današnjem nogometu ni dovolj za zmago. Če nismo maksimalno fizično pripravljeni in ne tečemo ter se borimo drug za drugega, se ne bo dobro končalo. Ker je to njihov način igre, so Severni Irci v rahli prednosti glede visokih žog. Mi bomo taktično in mentalno dobro pripravljeni ter naredili vse, da zmagamo, ker nas le polni izkupički vodijo na evropsko prvenstvo,« je bil analitičen in jasen Petar Stojanović. Poleti je iz italijanskega prvoligaša Empolija, kjer ni veliko igral, prestopil v drugoligaša Sampdorio, ki je glede na uspehe v preteklosti velik italijanski klub. »Ker sem v prvi enajsterici v klubu, je tudi počutje boljše, kot je bilo v minulih mesecih,« je dodal 27-letni Stojanović, ki je pred sedmimi leti že igral pol ure proti Severni Irski (poraz 0:1), ko je na igrišče prišel s klopi.

Kek je kot selektor Slovenijo proti Severni Irski vodil kar štirikrat. »Posebej boleč je bil poraz v Belfastu, ko ste nas vsi odpisali, pa se je potem zgodila pozitivna zgodba. To izkušnjo želim prenesti na igralce, jih informirati, na kašen način igrajo, kakšen je njihov značaj, kako se lotijo stvari. To so nogometaši, ki bodo šli na glavo, tudi takrat, ko ne bodo imeli več nobenih možnosti. Takšen je njihov značaj in pristop. Takšni so tudi kot ljudje. Igralce na to opozarjam in jih pripravljam, a istočasno razvijamo sebe in našo zmagovalno miselnost. Dokler se tekma na konča, nikomur ne smemo priznati, da je boljši od nas,« je končal Kek in odhitel na prenos košarkarske tekme Slovenija – Kanada.

V reprezentanco se po pozdravljenih poškodbah vračata najizkušenejša igralca Jasmin Kurtić in Jan Oblak. Glede na odlike Severne Irske je Kurtić s svojo predrznostjo, čvrstostjo in odločnostjo kot naročen, da skupaj z Gnezdo Čerinom zasede mesto v osrčju zvezne vrste. Ob Oblaku v golu so glede na formo kandidati za obrambno linijo Karničnik, Bijol, Brekalo in Balkovec (Janža). Napad bosta verjetno vodila Šeško in Šporar, v zvezni vrsti bo na desnem boku Stojanović, na levem pa ob težavah Verbiča verjetno Lovrić.

*** Slovenija za uspeh vedno potrebuje dozo poguma, taktične discipline in pragmatičnosti. Takšni smo bili Slovenci vedno najboljši. Nogomet je seveda tek, disciplina v obeh fazah igre in analitičnost. Na koncu pa je še vedno igra, v kateri moraš biti dovolj inteligenten, da se znajdeš in odzoveš. Matjaž Kek, selektor Slovenije