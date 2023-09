Šokantno je, kako je vreme v New Yorku brez najave načelo celo vrhunsko kondicijsko in mentalno pripravljene teniške igralke in igralce na OP ZDA. Rekordne dnevne temperature se vztrajno vzpenjajo proti 35 stopinjam Celzija, ponoči se komajda spusti pod 30 stopinj. Vse to bi v normalnih razmerah še šlo, a je v zraku velika vlaga, na trenutke celo preko 80 odstotkov, kar občutek vročine močno poveča.

Obetavna Čehinja premočna

Z obupnim newyorškim vremenom se spopadajo tudi dekleta in fantje v mladinski konkurenci zadnjega letošnjega turnirja največje četverice in s prosečimi pogledi iščejo rešitev pri svojih trenerjih ob igriščih. Ali pa pri starših, kot 18-letni Ljubljančan Matic Križnik, ki je tako med posamezniki kot med dvojicami izgubil že v prvem krogu. Bolje je šlo leto mlajši Eli Nali Milić, ki je v tretjem krogu naletela na eno najbolj obetavnih mladink, 15-letno Čehinjo Lauro Samsonovo, in izgubila s 4:6, 1:6. Slovenka je za spoznanje težje kot njena nasprotnica prenašala vremenske tegobe, čeprav se je med dvobojem hladila z ledom na glavi in pihalnikom hladnega zraka.

Z napredkom mlade Slovenke v igri je bil zadovoljen njen trener iz Piattijeve teniške akademije v San Remu Alessandro D'Itri, s katerim zapuščata mladinsko konkurenco in se selita med profesionalne igralke. Zato se je Ela Nala Milić po porazu naglo odpravila v Ljubljano, kjer bo s povabilom nastopila na WTA turnirju v središču mesta. Dogodek bo odlična promocija za boljši preboj slovenskega tenisa v športno ospredje, kjer ga, razen redkih posameznic in posameznikov, že dolgo ni. Težko bomo v Sloveniji dosegli v športnem, še manj v finančnem smislu teniške velesile, v katerih raste vedno več resno domišljenih poslovno in tekmovalno odlično delujočih teniških akademij in centrov nacionalnih teniških zvez. In tam niti slučajno ni prostora za razne bleferje.

Po porazu bi se upokojila

Sicer pa sta nenavadnemu vremenu na OP ZDA med prvimi podlegla Skandinavca, Danec Holger Rune in Norvežan Casper Ruud, Rus Andrej Rubljov in večina svetlolasih igralk in svetlopoltih igralcev kmalu po začetku igranja postanejo v obraz temnordeči in za zrakom neredko dobesedno hlastajo. Novak Đoković, ki nima težav samo s kontaktnimi lečami, temveč tudi z dihanjem, se je med četrtfinalnim dvobojem z grdim zmerjanjem tako znesel nad svojo ekipo v loži, da jih je nekaj zapustilo prizorišče. Srba razume samo trener Goran Ivanišević. Latvijka Jelena Ostapenko, o kateri se zaradi nihanja v teži v teniškem svetu ugiba, ali se res bori s sladkorno boleznijo tipa 1, je vzrok za svojo nemoč v četrtfinalu proti Američanki Coco Gauff tudi prenesla na svoj tim. Da se bo kar upokojila, je grozila zaripla in zasopihana. Pravih dvobojev je zaradi vremena drugi teden na OP ZDA bore malo, kdor zmore le malo več, z lahkoto zmaga.

Teniške igralki in igralci se tudi drugače, kadar jim ne gre, radi znašajo nad svojimi štabi. Tudi Danec Rune, ki je na zadnjem grand slamu nemočen in nebogljen izgubil že uvodni dvoboj. Kot običajno se je znesel nad svojo mamo. Včasih prijazen, drugič neprijeten Rus Daniil Medvedjev je svoji loži, vključno z ženo Darjo, že sikal, naj gredo domov, ker mu načenjajo živce.

OP ZDA v številkah Ženske posamezno, četrtfinale: Gauff (ZDA, 6) –​ Ostapenko (Lat, 20) 6:0, 6:2, Muhova (Češ, 10) –​ Cirstea (Rom, 30) 6:0, 6:3, Sabalenka (Blr, 2) – Qinweb Zheng (Kit, 23) 6:3, 6:4. Moški posamezno, četrtfinale: Shelton (ZDA) –​ Tiafoe (ZDA, 10) 6:2, 3:6, 7:6 (7), 6:2, Đoković (Srb, 2) – Fritz (ZDA, 9) 6:1, 6:4, 6:4.