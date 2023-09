Najboljši športni plezalci sveta se bodo jutri in pojutrišnjem drugo leto zapored merili na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru, ki je z modernim centrom nadomestil dolgoletne tekme v Kranju. Lanska izvedba na Bonifiki je bila spektakularna, saj si jo je ogledalo na tisoče športnih navdušencev. Ti so doživeli vrhunec na moški tekmi, ki jo je dobil Luka Potočar, kasneje pa je postal tudi zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Pri ženskah je najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret doživela enega redkih porazov, saj jo je ugnala Japonka Ai Mori, ki je bila v težavnosti boljša tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici, kjer je Slovenka postala svetovna prvakinja v olimpijski disciplini in balvanskemu plezanju.

Na startni listi rekordnih 140 plezalcev in plezalk

V petkovih kvalifikacijah bo nastopilo kar 21 slovenskih športnih plezalcev in plezalk. Ženske vrste bodo zastopale: Zala Mlakar Starič, Julija Kruder, Jennifer Eucharia Buckley, Rosa Rekar, Katja Debevec, Lana Skušek, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Janja Garnbret. V moški konkurence pa bodo barve Slovenije branili: Milan Preskar, Martin Bergant, Zan Lovenjak Sudar, Gorazd Jurekovič, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Timotej Romšak, Lovro Črep in Luka Potočar. Vodja športnega dela tekme svetovnega pokala pri Planinski zvezi Slovenije Tomo Česen je na tiskovni konferenci v Kopru povedal, da se je na tekmovanje prijavilo 140 tekmovalcev, kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Na tekmo se je prijavilo 69 plezalcev in 71 plezalk iz 32 držav.

Janja Garnbret bo v Kopru lovila že 41. zmago v svetovnem pokalu. »Želim pokazati svoje najboljše plezanje, želim uživati, plezati kot znam, pokazati najboljšo predstavo. Gre za domačo tekmo, lokacija je vrhunska, upam, da pridejo vsi, nas podprejo in navijajo za nas,« si želi Janja Garnbret ​ter dodaja: »Koprska stena je drugačna od tistih klasičnih, kot so denimo v Chamonixu, Brianconu, Villarsu, trikrat se prelomi, so drugačni nakloni, res me zanima, kakšne smeri bodo postavili.«

Jutri kvalifikacije in polfinale

Kvalifikacije se bodo začele jutri že ob 9. uri, prvi dan pa bo ob 20. uri še polfinale. Finale najboljše osmerice v obeh konkurencah bo v soboto ob 20. uri. Po koncu finala (predvidoma ob 22. uri) bo še koncert skupine Tabu. Kot je dejal organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru Matej Planko, znaša proračun tekmovanja četrt milijona evrov, ki so ga pokrili s pomočjo pokroviteljev in podporo koprske občine ter matične plezalne zveze. »Gre za eno najboljših tekem v svetovnem pokalu, za lansko izvedbo so nam vodje ekip dali oceno deset od deset,« je v Kopru povedal trener slovenske reprezentance Luka Fonda.

Tekma v Kopru bo predzadnja v težavnosti v letošnji sezoni, ki jo je zaradi poškodbe prsta na nogi večji del izpustila Janja Garnbret. Po Sloveniji bo sledila tekma v Wujiangu na Kitajskem, in sicer od 22. do 24. septembra. Laval v Franciji bo od 26. do 29. oktobra gostil evropske olimpijske kvalifikacije v disciplini balvani težavnost, kjer ne bo tekmovala Janja Garnbret, ki si je kot svetovna prvakinja že priborila olimpijsko kvalifikacijo.