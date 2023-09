Do zadnje strani: Spoj arhaičnega in sodobnega

Kamniti spalec je osrednja pesniška zbirka slovitega bosanskega pesnika Maka Dizdarja (1917–1971), nastala že davnega leta 1966, v pričujoči dvojezični izdaji pa jo v slovenščini v celoti beremo prvič. Verjamem, da za starejše generacije odkrivanje velikanov južnoslovanske književnosti ni tako zelo eksotično početje kot denimo za nekoliko mlajše, ki jih sta jih osamosvojitev in nov kurikul odrezala od nekdaj skupnega kulturno-političnega prostora, v vsakem primeru pa so tovrstne izdaje ne le literarna, temveč svojska integracijska gesta. Še posebej, če v branje dobivamo eno najpomembnejših zbirk 20. stoletja, kot jo je v poglobljeni in konteksta polni spremni besedi označil Muanis Sinanović.