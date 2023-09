Teona Strugar Mitevska, režiserka: “Na Balkanu še vedno živimo v vojni”

Danes se bo v Kinodvoru premierno predstavil nov film makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske, Najsrečnejši človek na svetu, ki pod ironičnim naslovom in komičnim površjem prizorišča hitrih zmenkov razpira presunljivo psihološko študijo bosansko-hercegovske družbe. Režiserka, ki se je slovenskemu občinstvu nazadnje predstavila s feministično satiro Bog obstaja, ime ji je Petrunija, tudi tokrat ostaja zvesta svoji družbenokritični noti in črnemu humorju, ko na platno prelije resnično zgodbo naključnega srečanja agresorja in žrtve. Film je svetovno premiero doživel na lanskem beneškem festivalu ter na 25. Festivalu slovenskega filma Portorož prejel vesno za najboljšo masko, kostumografijo in manjšinsko koprodukcijo.