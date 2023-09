Znate sešteti dva plus dva? Se vam to zdi naključje? Ne, to je vnaprej premišljena in skrbno načrtovana zarota Jankovićevih in podobnih levičarjev v državnih službah! Kakšno negativno mnenje zavoda za varstvo kulture neki! To je bil »fejk«, kot bi rekla današnja mladina, čista izmišljotina oziroma izgovor levih komunistov, samo zato, da so lahko igrišče na hitro prenesli pred Maximarket in Ruparju preprečili »desničarski« shod! Vse jasno?

No, ker komunistična zarota nikoli ne deluje lokalno, ampak vedno internacionalno, so se Zokiju pridružili še filipinski komunisti, ki so včeraj točno v času, ko bi moral biti Ruparjev protest, določili termin za četrtfinalno košarkarsko tekmo na svetovnem prvenstvu, kjer je igrala Slovenija – da so seveda v tem času vsi Slovenci sedeli pred TV-ekrani in se ne bi niti v sanjah zanimali za Ruparjev shod! Vse jasno? Kot beli dan.