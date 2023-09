»Cesta je posebna predvsem zaradi odvodnjavanja in pilotiranja,« je pojasnil vodja gradbišča. Že ob začetku obnove so morali namreč cesto utrditi z osem tisoč piloti. Pilotna gradnja je sicer na območju Barja precej pogosta in priporočena, saj se hiše, ki je nimajo, kmalu začnejo pogrezati v zemljo. »Piloti prenašajo utežbo, ki jo bremenimo. Na cesto ves čas delujejo močne sile prometa, snega in različnih cevi, zato je pomembno, da se te sile prenesejo na pilote, ki cesto držijo gor,« so pojasnili v podjetju CGP, ki ureja del ceste.

Projekt ureditve ceste je imela Mestna občina Ljubljana v načrtu že več let, saj je bila cesta precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu. Občani so ves čas opozarjali, da je cesta zelo nevarna, saj je bila pred obnovo zelo ravna, brez pločnika in kolesarskih površin, kljub temu da gre za cesto, ki je del priljubljene kolesarske poti proti Podpeči. Občina je v okviru projekta zgradila vakuumsko fekalno kanalizacijo, uredila vodovodno omrežje, zgradila pločnike in kolesarske steze ter prenovila cestišče. Črnovaščani bodo dobili tudi novo javno razsvetljavo, urejena pa so že nova avtobusna postajališča. Pred odprtjem ceste morajo dokončati le še dva mostova, saj cesta prečka kar štiri potoke: Volar, Zidarjev graben, Capuder in Farjavec.

Dela so začeli junija 2021, za njihovo izvedbo pa je imel izvajalec po dogovorih z mestno občino tri leta časa. Po ocenah vodje gradbišča bi projekt lahko zaključili v še krajšem času, a so jim načrte prekrižale nedavne poplave. »Delali smo vse sobote in nedelje, da bomo lahko projekt zaključili do 15. septembra,« je še dodal.

Domačini bodo zdaj kolesarili bolj brezskrbno

Zaradi obnove je bila v zadnjih letih cesta večkrat delno zaprta, a kot je povedala domačinka Lucija Štaler, so to sprejeli brez nerganja. »Vedeli smo, da bo cesta, ko se vse zaključi, varnejša, zato potrpežljivo čakamo, da končajo delo,« je povedala in dodala, da se kljub delu na cesti vsak dan mimo odpravi s kolesom. Nad novo ureditvijo ceste je navdušen tudi rekreativni kolesar Robert Hartman, tudi sam se mimo nedokončane ceste pelje vsaj enkrat na dan. »Res nam veliko pomeni, da bo imela nova cesta ob strani tudi varno kolesarsko stezo,« je povedal in dodal, da si je zaradi nevarne ceste med delavniki po njej upal voziti le sam. »Z otroki je bilo po tej cesti varno voziti le ob koncih tedna, zato že komaj čakamo, da bomo kolesarsko stezo lahko varno uporabljali tudi ob delavnikih,« je dejal.