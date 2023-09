Po vročih poletnih počitnicah za starše in šolarje prihaja pestra šahovska jesen. September je namreč čas, ko starši svoje otroke pridno vpisujejo v klubske šahovske šole in krožke na osnovnih šolah. Šah se čedalje bolj dojema kot dejavnost, ki otrokom in mladostnikom omogoča pomemben mentalni in sociološki razvoj. Bogata šahovska tradicija na Slovenskem in trend priljubljenosti šaha v svetu sta pripeljala do močno razvejane mreže šahovskih krožkov na osnovnih šolah. Njihova podaljšana roka so šahovski klubi pod okriljem Šahovske zveze Slovenije (ŠZS), ki skrbijo za poglobljen in sistematičen razvoj šahista. Sem sodi tudi organizacija rednih šahovskih turnirjev na vseh nivojih in v različnih časovnih disciplinah, saj mladi šahisti svoje pridobljeno znanje in veščine najbolje urijo prav na tekmovanjih. V pestrem šahovskem tekmovalnem koledarju se z jesenjo začenjajo še različni ciklusi mladinskih turnirjev, ki potekajo vse šolsko leto. Otroci imajo tako na voljo množico najrazličnejših tekmovanj, od tistih popolnoma ljubiteljskih turnirjev do nastopov na uradnih mednarodnih prvenstvih.

ŠZS v svojem programu dela že vrsto let namenja posebno pozornost mladinskemu šahu. Po sistematičnosti in uspehih mladih šahistov sodi v sam svetovni vrh in je marsikomu lahko vzgled. Zato niti ni presenetljivo, da je evropska krovna šahovska organizacija ECU prepoznala uspešno tradicijo in ambicioznost Slovenije ter ji zaupala organizacijo mladinskega evropskega prvenstva v hitrih disciplinah. Tako je izjemno majhni ekipi ŠZS na domača tla uspelo pripeljati eno največjih mladinskih prvenstev v Evropi. Na že preverjeni lokaciji v Termah Čatež (v letih 2021 in 2022 sta bili na isti lokaciji dve najpomembnejši članski evropski prvenstvi v šahu) se bo konec septembra (od 27. septembra do 1. oktobra) začelo mladinsko evropsko prvenstvo, kjer bo nastopilo več kot 500 mladih šahistov iz 25 evropskih držav. Omenjeno prvenstvo je po letu 2012, ko je Slovenija v Mariboru gostila svetovno mladinsko prvenstvo v standardnem šahu, vsekakor izjemna priložnost za nadaljnji uspešen razvoj slovenskega mladinskega šaha. Poleg prednosti nastopa na domačem terenu mladim omogoča še nabiranje izkušenj na največjih prvenstvih, krepi njihovo samozavest in obenem navdihuje bodoče generacije šahistov.

Še pred EP v Čatežu izbrano delegacijo dvanajstih mladih slovenskih šahistov (Zarja Gomboši, Zarja Skarlovnik, Anja Beber, Sofia Timagina, Karolina Košak, Doroteja Drevenšek, Svit Gomboši, Leonard Belyaletdinov, Aljaž Skarlovnik, Tilen Kovačec, Nik Javornik in Aleks Centrih) čaka nastop na mladinskem EP v standardnem šahu, ki te dni poteka v Romuniji. V kategorijah od 8 do 18 let se bo za naslove evropskih prvakov borilo 928 mladih šahistk in šahistov iz 46 držav Evrope.