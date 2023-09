Zelena elektrika podira rekorde

V prvi polovici leta 2023 je prišlo do točke preloma, saj je delež proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv v EU padel na najnižjo raven v zadnjih dveh desetletjih, so zapisali v Inštitutu Ember. Delež proizvodnje električne energije iz vetrnih in sončnih elektrarn medtem narašča, prvič v zgodovini je bila iz teh virov proizvedena tretjina električne energije v EU. V maju in juliju pa je delež zelene energije presegel delež energije, proizvedene iz umazanih virov.