Otroka v vrtec v domači prikolici

Štajerski policisti so danes poostreno nadzirali uporabo varnostnih pasov in pravilnih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok, verjetno pa si niso mislili, da bodo naleteli na prizor, kot je razviden iz fotografije, ki so nam jo poslali iz Policijske uprave Maribor. Pred enim od vrtcev na območju Ormoža so namreč ustavili 47-letnega voznika mopeda, ki je imel na vozilo pritrjeno nekakšno prikolico za vožnjo otrok. Narejeno doma iz lesa. Malce spominja na prikolice, ki so namenjene prevozu otrok na kolesih ... V tej doma narejeni prikolici brez kakršnih koli dokumentov ali potrdil o ustreznosti je otroka tudi vozil. Policistu so občanu izdali plačilni nalog in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.