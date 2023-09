V razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Rdečo majico je ohranil Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki ima 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates) in 1:09 minute pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Roglič na četrtem mestu zaostaja 1:36 minute.

Današnja etapa je bila pisana na kožo hitremu begu, v katerem se je znašlo kar 26 kolesarjev. Ti so imeli po ravninskem delu trase pred glavnino okoli šest minut naskoka ob vznožju zadnjega vzpona na Laguno Negro (6,5 km/6,8 %).

Med ubežniki se je v zadnjih dveh kilometrih odvil boj za etapno zmago, v katerem je imel največ moči 33-letni Herrada. Zanj je to tretja zmaga na domači pentlji.

Vse bolj razredčeni skupini kolesarjev je najprej ušel na koncu četrtouvrščeni Ekvadorec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), a ni zdržal ritma. Mimo njega je najprej švignil Herrada in ciljno črto prečkal pred Francozom Romainom Gregoirom (Groupama-FDJ) in Dancem Andreasom Kronom (Lotto Dstny).

V ozadju so na morebitne slabosti na ne preveč zahtevnem klancu čakali favoriti za skupno zmago. Med njimi je pred tremi leti na Laguno Negro Roglič zasedel drugo mesto in kasneje tlakoval pot do skupne zmage.

Tokrat boja med najboljšimi ni bilo, poskusili so le nekateri kolesarji, ki so v skupnem seštevku zaostali že preveč. Roglič je na koncu le pokril pospeševanje Evenepoela in ohranil položaj pred nadaljevanjem Vuelte.

V četrtek bo na sporedu 12. etapa od Olvege do Zaragoze (150,6 km), ki bo zaradi pretežno ravninskega profila po vsej verjetnosti namenjena sprinterjem.