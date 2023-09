»Ta poskusna izstrelitev je del rutinskih in rednih operacij, katerih namen je prikazati, da so dejavnosti za jedrsko odvračanje v ZDA varne, zanesljive in učinkovite,« je v izjavi zapisalo poveljstvo ameriških zračnih sil.

»Takšne teste smo izvajali že več kot 300-krat in niso posledica trenutnih svetovnih dogodkov,« so dodali.

Iz Pentagona so pred izstrelitvijo, izvedeno v zgodnjih jutranjih urah v oporišču Vandenberg v Kaliforniji, sporočili, da je bil preizkus načrtovan že več let in da je bila o načrtih obveščena tudi ruska vlada.

Raketa Minuteman III je sicer v uporabi že 50 let in je trenutno edina kopenska medcelinska balistična raketa v ameriškem jedrskem arzenalu. Slednji ob tem vključuje tudi podmorniške balistične rakete Trident in jedrsko orožje, ki ga nosijo strateški bombniki.