»Parlament je odobril Rustema Umerova za obrambnega ministra Ukrajine,« je na družbenih medijih sporočil poslanec Jaroslav Železnjak. Ob tem je objavil fotografijo ekrana za glasovanje, na katerem je 338 od 360 poslancev glasovalo za imenovanje Umerova.

Zelenski je v nedeljo objavil namero o zamenjavi Reznikova, pri čemer je dejal, da so na obrambnem ministrstvu potrebni novi pristopi. Obenem je napovedal, da bo za njegovega naslednika predlagal Umerova.

Zelenski se je za zamenjavo Reznikova odločil po več korupcijskih škandalih, ki so pretresli obrambno ministrstvo. Januarja je izbruhnila afera zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah.

41-letni Umerov je bil doslej na čelu sklada za državno premoženje, sodeloval pa je tudi v pogajanjih glede sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

Njegovo imenovanje pomeni pomembno spremembo za obrambni resor leto in pol po ruski invaziji na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umerov je dejaven v tatarski muslimanski skupnosti na Krimu, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Tatarska skupnost na Krimu je večinoma nasprotovala ruski priključitvi polotoka.

»Gre za najvišji položaj v državi, ki ga je kdaj imel Tatar (s Krima),« je za AFP povedal Sergij Leščenko, svetovalec predsednikove administracije.

Umerov naj bi imel dobre stike s Turčijo, saj tekoče govori turško in tudi nekaj arabsko ter angleško, še navaja AFP.