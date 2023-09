Kanada ob vrhunskem napadu veliko stavi tudi na agresivno obrambo, zato kapetanu Luki Dončiću in soigralcem zagotovo ne bo lahko. »Dobro smo preučili tekme Kanade na svetovnem prvenstvu in pripravili podroben material o vsakem igralcu. V tej fazi tekmovanja večjih skrivnosti več ni. Kanada je izredno napadalno nadarjena reprezentanca, ki je čvrsta tudi v obrambi. Na neki način so podobni Američanom, kar pomeni, da je pred nami zahtevna naloga. Čaka nas četrtfinale, najpomembnejša tekma na vsakem velikem tekmovanju. Tako smo se je tudi lotili,« je povedal selektor Slovenije Aleksander Sekulić.

V primeru, da se prebijejo v polfinale, jih v petek čaka spopad s Srbijo, hkrati pa bi ostali v igri za neposredno uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Če bodo klonili, pa bodo že jutri igrali proti Litvi v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Drugi polfinalni par je že znan. ZDA čaka spopad z Nemčijo, ki je v prvem četrtfinalnem obračunu današnjega dne tesno ugnala Latvijo.