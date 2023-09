Od 8. ure do poldneva so v klicnem centru prejeli več kot 100 klicev. Med temami, ki so se jih dotikala, je Šter izpostavil položnice za elektriko, začetek šolskega leta, mnogo je bilo tudi vprašanj glede sanacije in osuševanja zgradb, ki so bile poplavljene.

V klicnem centru delajo zaposleni na ministrstvih in drugih državnih službah, usposabljanja se jih je udeležilo okoli 60, danes je na telefonske klice odgovarjala ekipa 20 ljudi. Ta se bo v nadaljevanju menjala na tedenski ravni, je pojasnil Šter.

Kot je dejal, ne gre pričakovati, da vsi, ki bodo na voljo za pomoč, vedo vse, danes so uspeli avtonomno odgovoriti na približno tri četrtine klicev. »Ampak lahko zagotovim, da se bomo naučili in da bomo dali od sebe vse, da se posledice teh neurij čim prej sanirajo in da bodo ljudje vedeli, da je to center, ki jim lahko pomaga,« je izpostavil.

Med vprašanji, ki takoj ne dobijo odgovora, pa so takšna, ki za pripravo odgovora potrebujejo soglasje osebe, da se posredujejo tudi njeni osebni in včasih tudi varovani podatki, kakšna davčna tajnost ali kakšna druga osebna okoliščina. V teh primerih se povežejo tudi z drugimi službami, denimo s finančno upravo, zavodom za šolstvo, ministrstvom za gospodarstvo in podobno. S klicateljem pa se dogovorijo za okvirni rok, v katerem mu bo odgovor posredovan. »Zaenkrat še nismo dali nobenega roka, ki bi bil daljši od konca tega tedna, večinoma je pa to isti dan in jaz upam in se bomo potrudili, da bomo te roke tudi spoštovali,« je dejal Šter. Kot silno pomembno je označil tudi povezavo z državno tehnično pisarno in Civilno zaščito. »Predvsem pa je nujno, da so odgovori, ki jih dobijo ljudje, usklajeni in ne različni,« je izpostavil Šter.

Premier Golob pa je poudaril, da je ta klicni center specifičen po tem, da pokriva vsa področja državne uprave. Verjame, da se bo izkazalo, da »imata država in javna uprava neizmerno veliko vrednost za ljudi takrat, ko sta ljudem dostopni«. Prepričan je, da se bo ta praksa uporabljala tudi ob morebitnih bodočih naravnih nesrečah »in da bo številka 114 postala sinonim za pomoč ob naravnih nesrečah, pomoč države vsem tistim, ki jo bodo potrebovali«, je dejal Golob.

Ljudi, ki so bili oškodovani v ujmi, je pozval, naj čim prej izkoristijo možnost, da se z vprašanji, ki jih imajo, obrnejo na številko 114. Klicni center bo delal vsak delavnik med 8. in 16. uro, vsaj dve nadaljnji soboti pa med 8. in 13. uro. »Tudi to je pomembno simbolno sporočilo solidarnosti, da bo javna uprava delala delovne sobote v korist ljudi,« je dejal Golob.

Delovne ure bodo sicer po navedbah Štera morda v prihodnjih dneh tudi prilagodili, če se bo izkazalo, da so potrebe drugačne.