V torek je zaradi neurij umrl moški, ker je nanj padel zid, še en moški je pogrešan. Točnega števila pogrešanih ali umrlih v neurij sicer ni mogoče določiti, saj so številni kraji v prizadetih regijah odrezani od sveta zaradi zemeljskih plazov. Ponekod še vedno nimajo dostopa do elektrike, mobilne telefonije in interneta.

Grške oblasti so zaradi padavin brez primere, ki so zajele državo, prepovedale potovanja v številne osrednje regije države. Agencija za civilno zaščito je prebivalcem pristaniškega mesta Volos in otoka Skiatos, kjer je močno deževje odneslo avtomobile, poslala opozorilo SMS.

Količina dežja, ki je v torek padla v osrednji regiji Tesalija, je bila največja, odkar v državi beležijo podatke, je poročal grški časnik Kathimerini. Prejšnjo rekordno količino padavin so decembra 2009 ravno tako zabeležili v regiji Tesalija, ko so namerili 417 milimetrov dežja, kar je skoraj polovico manj kot v torek.

Kot je za časnik Kathimerini povedal vremenoslovec Kostas Laguvardos, so neurja, ki so v teh dneh zajela Grčijo, ekstremen pojav, tako glede količine in intenzitete padavin, kot tudi njihovega trajanja. Po mnenju Laguvardosa so k neurjem in poplavam prispevale visoke temperature morja, poroča dpa.

V torek zvečer je nekaj morskih milj pred pristaniščem mesta Volos na morju obtičal trajekt s 400 potniki, saj zaradi poplavljenega pristanišča ni smel pristati. Nalivi so skoraj popolnoma ohromili tudi letališče na otoku Skiatos, ki je od celine oddaljen le dobrih pet kilometrov.

Po besedah tiskovnega predstavnika letališča Savasa Karagianisa je na letališču prenočilo nekaj sto ljudi, ki so jim zagotovili osnovne življenjske potrebščine. Ceste do letališča so zaprte, zato ni jasno kdaj bo letalski promet spet lahko stekel.

Čeprav neurje marsikje povzroča težave, so nekateri prebivalci hvaležni za dež, ki je ponekod pogasil požare v naravi, s katerimi se Grčija spopada že skoraj vso poletje. Uničujoči požari so letos v tej članici EU zahtevali najmanj 26 življenj in opustošili najmanj 150.000 hektarjev površin.