V ljubljanskem javnem energetskem podjetju Energetika Ljubljana, ki upravlja s termoelektrarno-toplarno, so pred kratkim za STA pojasnili, da t. i. vroči zagon naprav nove plinsko-parne enote predstavlja prve poskuse obratovanja z zemeljskim plinom. Zagoni bodo trajali predvidoma nekaj tednov in po navedbah iz družbe predstavljajo pomemben mejnik pred začetkom poskusnega in nato rednega obratovanja enote. Tega načrtujejo za prihajajočo ogrevalno sezono.

Pretežni del količin zemeljskega plina za obratovanje nove plinsko-parne enote so po navedbah podjetja že zagotovili, in sicer prek največjega slovenskega veletrgovca z zemeljskim plinom Geoplina, preostanek pa bodo zakupili do konca leta prek preostalih domačih in tujih veletrgovcev. Predvidena letna poraba plina bo okoli okoli 1560 gigavatnih ur.

Toplota iz plinsko-parne enote, ki je stala 145 milijonov evrov brez davka, bo predstavljala približno 60 odstotkov vse potrebne letne toplote za Ljubljano, z njo pa bodo po današnjih besedah Jankovića pomembno zmanjšali tudi izpuste toplogrednih plinov v ozračje.

Janković je danes znova izrazil prepričanje, da bi morala Ljubljana imeti tudi svojo sežigalnico. Na ta način odpadkov ne bi bilo treba voziti po vsej Evropi in plačevati 190 evrov po toni za njihov sežig.