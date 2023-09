Slovenska reprezentanca, dobitnica treh kolajn z evropskih prvenstev, je v lovu na četrto odličje prvič na prvenstvih predtekmovanje končala brez poraza in le z enim izgubljenim nizom. Zadnja žrtev je bila Bolgarija, ki je bila sicer enakovreden tekmec, čeprav je bil izid 3:0, so tekmo odločale malenkosti, praktično nekaj točk v dolgih končnicah.

Slovenija si je že pred obračunom z gostitelji zagotovila prvo mesto v skupini, zato bi lahko selektor Gheorghe Cretu odpočil nekatere igralce. A je bilo tudi nekaj dejavnikov, ki so govorili nasprotno. V boju za olimpijske igre je lahko vsaka zmaga pomembna, prav tako pa bi Bolgarija, na prvenstvu je že dvakrat izgubila, s tremi točkami prišla na drugo mesto v skupini in bi lahko v četrtfinalu lahko prišlo do vnovičnega medsebojnega obračuna, ki pa si ga Slovenci zagotovo ne bi želeli. Gostitelji Bolgari bi namreč lahko imeli tudi odličen dan in so lahko nevarni vsem reprezentancam. To so dokazali že v ligi narodov, ko so Slovenijo gladko premagali, in konec koncev tudi tokrat.

Zato je Cretu že na začetku v igro poslal vse najboljše razpoložljive moči. Sam začetek je bil s slovenske strani nezbran, posledica tega je bil zaostanek 1:4 in 2:5, vendar so stvari prišle na svoje mesto. Slovenci so ujeli ritem in začeli vsaj približno kazati igro, kot so jo kazali na prejšnjih tekmah. Na šesti točki sta bili ekipi že izenačeni, pri 8:7 so prišli do prvega vodstva, Tine Urnaut pa je s prvim slovenskim asom na tekmi poskrbel za razliko dveh točk. Dobri servisi Bolgarov so minimalno prednost vrnili na stran domačih (15:16), a le za kratek čas. Razpoloženi Možič je vzdrževal minimalno vodstvo Slovenije vse do dolge končnice, v kateri so gosti izkoristili svojo osmo zaključno žogo.

V drugem nizu so Slovenci vendarle nekoliko prej prišli do odločilne prednosti. Praktično tik pred končnico, ko so po zaslugi servisov Možiča in točk Klemna Čebulja prišli do vodstva 21:17. Domači so se še približali na dve točki točki, toda Jan Kozamernik je poskrbel, da v tem nizu dramatičnosti ni bilo. Je pa bila spet v tretjem nizu. V njem zaključnih žog niso izkoriščali Bolgari, Slovenci pa so prek Čebulja že svojo prvo, ki jim jo je z asom priboril Urnaut. Pri izidu 27:28 so bili Bolgari najbližje zmagi, imeli so protinapad, ki pa ga je z blokom zaustavil Alen Pajenk.

Slovenci se bodo v osmini finala pomerili s Turčijo, ekipo nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija, Bolgari, ki so v skupini zasedli četrto mesto, pa se bodo udarili s favoriziranimi Francozi.