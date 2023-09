Stadion Arthur Ashe v New Yorku je znova ponudil teniško klasiko, ki bo dolgo ostala v spominu. V osmini finala OP ZDA sta jo uprizorila Alexander Zverev in Jannik Sinner. Dvoboj je trajal štiri ure in 41 minut, kar je največ na letošnjem turnirju, nekaj minut po poldrugi uri zjutraj po lokalnem času pa jo je dobil Zverev s 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Med izjemnim bojem so organizatorji postregli s številnimi statistikami. Doslej se je enajst dvobojev na največjem newyorškem kompleksu končalo po drugi uri zjutraj, najdlje do 2.50, ko sta lanski četrtfinalne igrala Sinner in kasnejši zmagovalec Carlos Alcaraz, dvoboj leta pa je trajal več kot pet ur.

»Sedaj pa lahko končno rečem, da sem nazaj,« so bile prve besede Alexandra Zvereva po epski zmagi. Nemec je namreč lanski turnir v New Yorku izpustil, potem ko se je težje poškodoval v polfinalu Rolanda Garrosa proti Rafaelu Nadalu. »Večkrat sem slišal podobno primerjavo, a naj jo tokrat ponovim še sam. Športniki živimo ta takšne trenutke, kot jih nudi stadion Arthur Ashe. Igrati pred polnimi tribunami pozno v noč je nekaj posebnega. Takrat resnično vidiš, česa si sposoben. In jaz sem letos v New Yorku očitno v pravi formi,« je odgovarjal Zverev, ki je v skupnem seštevku dobil enajst točk več kot tekmec (166:155) ter se tretjič zapored uvrstil v četrtfinale OP ZDA.

Zverev je doslej v New Yorku dobil 22 dvobojev, izgubil pa jih je sedem. Žreb je bil do Nemca neizprosen, saj se bo v četrtfinalu pomeril s prvim nosilcem Carlosom Alcarazom. »Najprej se moram spočiti. Vse, kar lahko obljubim, je, da bom pripravljen na dvoboj. Ne vem, kako se bo razpletel, vem pa, da bom dal vse od sebe,« dviguje pričakovanja Alexander Zverev. Alcaraz je v osmini finala prepričljivo ugnal Italijana Mattea Arnaldija. V drugem četrtfinalu zgornjega dela žreba se bosta pomerila Rusa Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov, stara znanca zaključnih dvobojev na turnirjih za grand slam.

V ženski konkurenci se vrstijo presenečenja. V ameriškem dvoboju je Madison Keys presenetila prvo domačo favoritinjo Jessico Pegula, za največje presenečenje osmega tekmovalnega dne pa je poskrbela Kitajka Qinwen Zheng, ki je izločila Tunizijko Ons Jabeur. Spomnimo, da je pred slabim letom Kitajka igrala v Velenju, in sicer v pokalu Billie Jean King, kjer je Slovenija presenetljivo premagala Kitajsko, Qinwen Zheng pa je morala po ogorčenem boju priznati premoč Kaji Juvan. V New Yorku še naprej odlično igra nova prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki je bila prepričljivo boljša od Darie Kasatkina. V žrebu ostaja tudi wimbledonska zmagovalka Čehinja Marketa Vondroušova.