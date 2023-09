Nižje cene na račun dobaviteljev

Iz podatkov v zadnjih dneh objavljenih letnih poročil trgovskih verig je razvidno, da so se bili dobavitelji prisiljeni odpovedati delu marž. Rast nabavne vrednosti blaga je namreč občutno nižja od inflacije pri hrani in pijači. V kratkem bi na maloprodajnem trgu živil lahko prišlo do korenite spremembe.