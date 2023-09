Slovenska nogometna reprezentanca pred jutrišnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo s Severno Irsko ob 20.45 v Ljubljani sploh ne bo trenirala v Stožicah. Igralna površina na največjem slovenskem stadionu je bila v slabem stanju, zato jo obnavljajo in drevi jo bodo preizkusili le bojeviti gostje s Severne Irske. Varovanci Matjaža Keka bodo uradni trening opravili danes dopoldne kar v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, kjer imajo vrhunske pogoje za delo in popoln mir, da se pripravijo na zahtevno tekmo. Za Severno Irsko je po eni zmagi (San Marino) in treh porazih z 0:1 (Finska, Danska in Kazahstan) gostovanje v Ljubljani zadnja priložnost, da z zmago ostane v igri za uvrstitev na eno izmed prvih dveh mest, ki vodita na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji.

​Kurtić počasi prihaja v tekmovalni ritem

Najbolj izkušen slovenski reprezentant je 34-letni Jasmin Kurtić, ki je zbral 82 nastopov (2 gola). Za bojevitim Belokranjcem je zahtevno leto, saj od oktobra lani ni igral zaradi poškodbe kolena. Potem ko je dve sezoni kot posojeni igralec Parme preživel v grškem Paoku, se je letos poleti preselil v vrste romunskega prvoligaša Craiovo, kjer je konec minulega tedna odigral že celotno tekmo. »Poškodba ni pozabljena, najbolj pa sem vesel, da znova igram na tekmah. Najbolj pomembno je bilo, da čim prej najdem klub in znova začnem trenirati. To sem našel v Romuniji in sem zelo zadovoljen ter pozitivno presenečen, saj je liga močna, klubi pa dobro organizirani. Dogovor s trenerjem je bil, da potrebujem čas, da se pripravim, in da na tekmah dobivam vse več minut,« je svoj klubski status opisal Jasmin Kurtić, ki je v dosedanji 16 let dolgi profesionalni karieri zaigral za 12 klubov, od tega je bil kar desetletje v Italiji.

Junija je bil na reprezentančni akciji za tekmi s Finsko in Dansko, a ni zaigral. »Nisem bil stoodstotno pripravljen. Ne bi bilo pošteno, da bi se silil k igranju, saj so ostali fantje dobro delali in so si zaslužili nastop. Tisti, ki so dobili priložnost, so zelo ponosno branili barve slovenske reprezentance,« je pojasnil izkušen vezist, ki je bil po porazu na Finskem razočaran, nato pa navdušen nad reakcijo soigralcev, ko so z remijem proti favorizirani Danski dokazali, da znajo in zmorejo.

Maksimalno spoštovanje, a brez strahu

Čeprav je Slovenija na petih tekmah s Severno Irsko iztržila le eno zmago in remi, se Kurtić s statistiko ne obremenjuje. »Statistike so zato, da se rušijo. S tem, kar se piše in govori, se ne smemo obremenjevati, ampak so pomembni vzdušje in odnosi v ekipi, da si pomagamo in živimo za 100 minut tekme, na kateri moramo narediti vse, česar smo sposobni, ne glede na to, kdo je tekmec. Proti vsaki reprezentanci moramo iti z maksimalnim spoštovanjem in brez strahu. Danes vsaka ekipa zna igrati nogomet in vsaka reprezentanca ti lahko povzroča težave. To smo že večkrat doživeli, ko ni bilo prave agresije, odnosa in bojevitosti, torej odlik, ki so nas vedno vlekle naprej. Obe tekmi bosta zelo zahtevni, zato moramo biti pripravljeni predvsem v glavah,« je misli sklenil Kurtić, ki se veseli polnih tribun v Stožicah.

3 poraze z 0:1 je doživela Severna Irska na zadnjih treh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo. 83 tekem je odigral za Slovenijo Jasmin Kurtić. Sledijo mu Jan Oblak (56 tekem), Benjamin Verbič (51), Petar Stojanović (45), Andraž Šporar (44), Jaka Bijol (39) ...