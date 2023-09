#foto 30. let AKC Metelkova mesto: Od generatorja kreativnosti do žur prostora

AKC Metelkova mesto je od svojega nastanka, ki se je začel leta 1993 z zasedbo nekdanje vojašnice, prehodila različna obdobja. Dolgo se je borila za svoj obstoj nasproti oblastem, ob tem pa kipela od ustvarjalnosti in intelektualne živosti. V 30 letih so se zamenjale generacije in spremenil družbeni čas, Metelkova pa je od generatorja kreativne energije in družbenih akcij postala, vsaj navzven najbolj vidno, pretežno klubsko območje. A njen pomemben del so tudi številne javne skulpture, instalacije in druge umetniške intervencije.