Nova direktorica Kunsthausa si je zamislila, da bi obletnico obeležili s pogledom tako v preteklost institucije kot v njeno prihodnost. Kot je povedala na novinarski konferenci v Ljubljani, je Kunsthaus pred 20 leti nastal eksperimentalno ob tem, ko je mesto nosilo naziv Evropske prestolnice kulture. Takšna je tudi njegova arhitekturna zasnova, delo Colina Fournierja in Petra Cooka. Ker se programsko že vse od začetka usmerjajo v umetniške prakse, ki se ukvarjajo z vprašanji družbe in različnih prihodnosti umetnosti v 21. stoletju, so program otvoritvenih dni med 27. septembrom in 1. oktobrom naslovili Re-Imagine the Future.

Za uvod v jubilejno sezono bodo odprli skupinsko razstavo The Other s tematikami, kot so identiteta, zgodovina, pripadnost in izločevanje. Na njej se bodo predstavili avtorji različnih kontekstov, ki jim je po besedah Hribernik skupno, da ponujajo alternativne razmisleke o obstoječi stvarnosti. Iz Slovenije bodo sodelovali Nika Autor, Jasmina Cibic in skupina Irwin. V dialogu z razstavo bodo ponovno postavili še delo konceptualnega umetnika Sola LeWitta z naslovom Wall, 70 metrov dolg in štiri metre visok zid, ki je bil kot prva samostojna predstavitev v takratni novi stavbi na ogled leta 2004.

V času otvoritvenih dnevov bo v Kunsthausu mednarodno uveljavljena umetnica Cibic gostovala tudi samostojno. V sodelovanju z vsakoletnim festivalom Štajerska jesen, ki bo potekal med 21. septembrom in 15. oktobrom, bo 29. in 30. septembra izvedla novi performans Protokol za utopijo: Sanje, ki jih imenujemo svoje.