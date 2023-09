Sredi septembra 2019 je iz Blenheimske palače v Woodstocku v Združenem kraljestvu izginila 18-karatna zlata straniščna školjka. Policija je dolgo tavala v temi, šele po skoraj štirih letih je določeno dokumentacijo z dokazi poslala tožilstvu. V vseh teh letih so aretirali šest moških in eno žensko, a doslej nobenega od njih niso obtožili kraje šest milijonov evrov vrednega stranišča. Po poročanju britanskih medijev naj bi pri kraji sodelovalo še več ljudi. Zdaj je odvisno od tožilstva, ali bo spisalo obtožnico in proti komu jo bo spisalo.

Neobičajno umetnino z imenom Amerika so ukradli le dva dni po odprtju razstave. Tam je bila priključena na komunalne vode in je bila funkcionalna umetnina, saj so obiskovalci vanjo lahko opravili potrebo. Čas za čepenje na njej je bil omejen na tri minute, da bi se izognili dolgim čakalnim vrstam. Tatovi so takrat dodatno škodo povzročili tudi na palači, saj jo je poplavilo. Policija ni imela kaj veliko sledi, v javnosti je objavila fotografijo avta, s katerim naj bi nepridipravi pobegnili, in ljudi prosila za informacije. Zavarovalnica je ponudila več kot 100.000 evrov nagrade. Školjke niso nikoli našli. Vodja preiskave Matthew Barber je že pred leti dvomil, da jo sploh kdaj bodo. Vsaj ne v obliki, v kakršni so jo ukradli. »Ob taki količini zlata je najverjetneje, da ga nekdo razkosa na manjše dele in se ga tako lažje znebi,« je predlani povedal za BBC. Podobno je ob kraji razmišljal detektiv za umetnine Charley Hill, ki je bil prepričan, da so školjko stalili, zlato pa prodali.

Trump je ni hotel

»Sprva sem mislil, da gre za potegavščino. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem dojel, da tatovi niso izmaknili kraljevih draguljev, temveč po..kano školjko. Od nekdaj sem imel rad filme s prebrisanimi tatvinami, zdaj pa sem se sam znašel v takšni,« je krajo takrat komentiral avtor umetnine, italijanski konceptualni umetnik Maurizio Cattelano. »Dragi tatovi, če to berete, vas prosim, da mi sporočite, kako vam je školjka všeč in kakšen je občutek lulanja po zlatu,« je nagovoril nepridiprave. Zgodba je še toliko bolj nenavadna, ker je samo mesec dni pred odprtjem razstave lastnik palače Blenheim Edward Spencer Churchill zatrjeval, kako težko bi bilo umetnino ukrasti. »En razlog so komunalni vodi, drugi pa, da potencialni tat ne ve, kdo jo je zadnji uporabil in kaj je jedel. Zato je ne nameravamo posebej varovati.« Palača Blenheim iz 18. stoletja sodi v svetovno kulturno dediščino, v njej pa se je rodil tudi nekdanji britanski premier Winston Churchill.

Zlato školjko so leta 2016 prvič razstavili v newyorškem muzeju Guggenheim, v medijih pa se je znova znašla leto kasneje v povezavi z Donaldom Trumpom. Ta si je namreč hotel iz muzeja izposoditi eno od van Goghovih umetnin, kurator pa mu je namesto nje ponudil to straniščno školjko. Donald in Melania sta ponudbo zavrnila. Po tradiciji si ameriški predsedniški pari ob selitvi v Belo hišo lahko izposodijo znane umetnine, s katerimi bi radi olepšali nov dom.