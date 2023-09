Od tam so včeraj poročali o možakarju, ki so ga ustavili blizu Čakovca ob devetih zjutraj. Napihal je, verjeli ali ne, 5,2 promila. Ker gre za smrtno dozo in bi moral biti po zakonih medicine že zdavnaj mrtev, so alkotest opravili še enkrat in še enkrat je pokazal enako vrednost. No, ob tem so iz medžimurske policijske uprave sporočili še, da to sploh ni bil rekorder, saj so pred časom pri nekom namerili zdaj pa res neverjetnih 6,7 promila. Kaj hočemo, je že tako, da niti dva Posavca ne sežeta niti do kolen enemu samemu Medžimurcu.

P. S.

Šalo na stran. Glede alkohola v prometu imamo tudi v uredništvu te rubrike ničelno toleranco. Ne pijte! Sploh ne takrat, ko vozite.