Očitke o nepravilnostih pri pripravi podatkov je odločno zavrnil in poudaril, da Surs deluje povsem neodvisno. Slovenski BDP se je lani po prvi letni oceni, ki jo je Surs objavil v četrtek, realno zvišal za 2,5 odstotka, predhodna ocena, ki je temeljila na združevanju četrtletnih podatkov, pa je govorila o 5,4-odstotni rasti. Lanska rast je bila tako precej počasnejša tudi od pokoronske 8,2-odstotne v letu 2021. Smrekar je poudaril, da nikakor ne gre za napako, temveč za revizijo ocene na podlagi novih podatkov. »Seveda smo bili zaradi velike razlike v podatkih presenečeni tudi mi. Pričakovali smo, da bo razlika večja kot v običajnih letih, ne pa, da bo tako velika,« je dejal in ob tem poudaril, da se je treba zavedati, da leto 2022 na gospodarskem področju ni bilo običajno, za neobičajna leta pa je zelo težko dajati dobre ocene za različne ekonomske kazalnike. Spomnil je tudi na obsežne gospodarske posledice ruske invazije na Ukrajino. Glavna neznanka so bile cene energentov, zaradi česar, tako Smrekar, ni bilo načina, da bi v tako zgodnji fazi pridobili podrobnejše podatke. Precejšen popravek podatka o rasti BDP je komentiral tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Kot je dejal, bo očitno treba dodelati metodologijo, ki jo uporablja Surs.