Varna hrana je dvojcu Golob-Šinko deveta vas

Kaj je varna hrana? To je predsedniku vlade Robertu Golobu in kmetijski ministrici Ireni Šinko neznana besedna zveza. Ni je v njunem besednjaku, sicer zasičenem z nutrijami, kužki in kmečkimi puntarji, zato pojasnimo, kaj pomeni. Varna je tista hrana, ki je primerna za prehrano ljudi in ne ogroža njihovega zdravja.