V kranjskih vrtcih še 53 prostih mest

Obnovitvena dela v nekaterih kranjskih šolah in vrtcih so se zaradi poletnih obsežnih padavin podaljšala v jesen. Ker bo sanacija strehe in telovadnice v OŠ Franceta Prešerna zaključena šele konec septembra, bodo do takrat učenci telovadili v vojašnici. Iz kranjskih vrtcev sporočajo, da lahko sprejmejo še nekaj otrok.