»Svet izgublja tekmo za dosego svojih ciljev glede podnebnih sprememb. Ne dosegamo rezultatov, ki jih potrebujemo, v času, ko bi jih morali,« je tik pred koncem prve podnebne konference afriške celine, ki se končuje danes v kenijskem Nairobiju, dejal Sultan Al Jaber,predsedujoči na podnebni konferenci COP28, ki bo novembra potekala v Dubaju. Govoril je predstavnikom afriških držav, ki zelo dobro poznajo negativne učinke podnebnih sprememb. Čeprav s svojimi izpusti ogljikovega dioksida najmanj prispevajo k onesnaževanju (zgolj tri do štiri odstotke), spadajo med območja, ki so jih spremembe v obliki suš, požarov, hudega deževja in poplav najmočneje prizadele.

Zahteva za lažje črpanje sredstev MDS

Da bi končno oblikovali načrt uresničevanja skupnih podnebnih ciljev in k izgradnji zelenih virov energije na afriški celini privabili tuje investitorje, so se afriške države prvič zbrale na podnebni konferenci, ki jo je organiziral boju proti podnebnim spremembam zavezan kenijski predsednik William Ruto. Danes bodo potrdili tudi ambiciozno deklaracijo, s katero nameravajo nastopiti na novembrskem zasedanju COP28, kjer se bo ponovno govorilo tudi o financiranju projektov zelenega prehoda na globalnem jugu in uresničevanju zavez za soočanje s podnebnimi spremembami. Med drugim bodo afriške države zahtevale razširitev posebnih pravic črpanja pri Mednarodnem denarnem skladu (MDS). S tem bi lahko sprostili za 500 milijard dolarjev sredstev za financiranje podnebnih sprememb.

Ruto je pozval k pravični obravnavi afriških držav pri finančnih institucijah. Po njegovem mnenju bi posebne pravice črpanja morali zagotoviti tistim državam, ki jih najbolj potrebujejo. Finančne institucije bi za afriške države nasploh morale oblikovati boljše pogoje financiranja kreditov, kot veljajo sedaj, ko se dogaja, da afriške države plačujejo petkrat večje obresti kot drugi kreditojemalci, je opozoril Ruto in se vprašal, zakaj se na afriške države v finančnih krogih gleda kot na območja tveganih naložb.

Privabiti želijo čim več vlagateljev

Frustracije afriških držav zaradi težkega financiranja projektov zelenega prehoda niso nove. Od celotne afriške energetske proizvodnje je zgolj 4,5 odstotka energije proizvedene z zeleno tehnologijo, in to kljub obilici sonca za sončne elektrarne in vetra za vetrne elektrarne. Pomoč afriškim državam pri financiranju podnebnih projektov je sicer vedno znova tema tako rekoč vseh velikih multilateralnih srečanj, kjer se govori o podnebnih spremembah. Obljube bogatih industrijskih držav severa iz leta 2009, da bodo do leta 2020 in pozneje do leta 2025 državam juga za pomoč namenile 100 milijard dolarjev, ostajajo neizpolnjene. Tudi sklad za soočanje s podnebnimi spremembami, ki so ga pred kratkim ustanovile države skupine G7, še ni zaživel. Potrebe afriških držav po ustreznem financiranju podnebnih projektov pa so na drugi strani izjemne. Po ocenah nevladne organizacije Climate Initiative bi afriške države letno potrebovale 277 milijard dolarjev za prehod na zelene vire energije.

Cilj afriških držav, tudi jasno izražen na tokratnem vrhu, je k financiranju zelenih projektov privabiti čim več tujih investitorjev, tako vladnih kot zasebnih. Velik prispevek k izgradnji zelenih virov energije v Afriki so sicer na konferenci kot gostitelji naslednjega vrha COP28 napovedali Združeni arabski emirati (4,5 milijarde dolarjev). Nemčija je zagotovila 450 milijonov dolarjev, ZDA pa 30 milijonov. Kot o eni od možnosti za izdatnejše financiranje projektov zelenega prehoda se na vrhu v Nairobiju razmišlja tudi o novem davku na ogljik, ki bi ga lahko pobirali od dobaviteljev goriv, kar bi vlade razbremenilo domačega političnega pritiska, ki nasprotuje obdavčitvi porabe fosilnih goriv.