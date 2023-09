Program Pikinega festivala bo potekal na različnih lokacijah v središču Velenja. Večina se bo dogajala na zunanjih prizoriščih, če bo vreme nagajalo, bodo program prestavili v kulturne in športne ustanove. Zabavali se boste lahko na Titovem trgu, v parku pred velenjsko gimnazijo in Rdeči dvorani, kjer bodo številne ustvarjalne delavnice. V času festivala bodo odprta tudi številna mestna razstavišča in Pikin kino.

Časovni stroj

Tema letošnjega Pikinega festivala je časovni stroj. To pomeni, da bodo za teden dni v Velenju čas obrnili na glavo, potovali levo in desno, naprej in nazaj, obiskali jamskega človeka, se zavrteli kot v pralnem stroju in pristali v prihodnosti, kjer je oziroma bo vse drugače kot v našem svetu. Pobrskali bodo torej po zgodovini in kukali v prihodnost, obenem pa pazili, da vas ne pohrustajo dinozavri, ter občudovali leteče robote.

Poglejmo še na kratko vsebino oziroma program. V Rdeči dvorani bo kar 40 ustvarjalnih kotičkov Sledovi preteklosti in sadovi prihodnosti. Naj naštejemo nekatere: nove tehnologije, kreativni kotički, na primer legorobotika, Pikina lepotilnica, Pikina trgovina, futuristično-raziskovalni poligon, raziskovanje Šaleške doline v tematskih kotičkih, svet stare računalniške tehnologije …

Grajske skrivnosti, grške modrosti in gumitvist

Na Titovem trgu bo Kapitanov oder z glasbeno-scenskim programom, Pikino mesto: čalapinke, Fickarna, Pikina pošta, Pikina trgovina, informacijska točka, zbirno mesto dobrodelne akcije Novo sonce – Pika pomaga, tam bodo grajske skrivnosti in viteške kreposti ter predstavitev cehovskih obrti, večne modrosti antičnega sveta med krasnimi korintskimi stebri in belimi grškimi tunikami ter dvorišče naše in vaše mladosti. V okviru slednjega bo Titovo Velenje v času Jugoslavije, štafete mladosti, tabel s kredo, črno-belih televizorjev in prvih telefonov, gumitvista in kvačkanih prtičkov. Pa to še zdaleč ni vse. Tam bosta indijanski in kavbojski tabor, Pikin frizeraj, v katerem bodo pletli kitke, urejali pegice in gusarske preveze, tudi plesni časovni stroj z glasbenim popotovanjem po različnih zgodovinskih obdobjih in učenje zanimivih plesnih korakov.

Vožnja z velekitom

V parku pred gimnazijo bodo postavili Fickov oder z lutkovno in igrano produkcijo, z arheologom in povečevalnim steklom boste lahko odkrivali tri pomembna zgodovinska obdobja: dobo dinozavrov, čas faraonov in obdobje druge svetovne vojne. Organizatorji bodo pripravili tudi Pikin športni poligon z igro ne stopi na tla in drugimi nenavadnimi motoričnimi nalogami, na voljo bodo inovativna vozila na nožni pogon, vozili se boste na primer z velekitom in gosenico, lahko pa boste jezdili konje.

Na Velenjski promenadi bo ob koncu tedna Pikin BazArt oziroma umetniška tržnica, bo pa še kar nekaj prizorišč, na katerih bo gostoval festival: v Domu kulture, glasbeni šoli, kinu, galeriji, knjižnici, velenjskem muzeju, Vili Rožle in na Velenjskem jezeru, kjer bodo pripravili Pikino regato. Na koncu izdajmo za mnoge še najpomembnejši podatek: kdaj bo v Velenje na dan odprtja festivala prišla Pika Nogavička. To bo v soboto, 9. septembra, ob 11. uri na Titovem trgu.