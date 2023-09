Kakšen je občutek, ko osvojiš krošnjo drevesa? Od kod prihaja želja, da bi prav na drevesu radi ušli luksuzu? Kaj se skriva za vedno večjim navdušenjem nad tem, da se na počitnicah v hotelu na drevesu zbudimo iz oči v oči z vevericami in sinicami? Soglasen odgovor je: z drevesno hiško si izpolniš otroško željo! Ampak ne samo, da se vzbudijo nostalgični občutki – na drevesni hiški se horizont dobesedno razširi in perspektiva spremeni.

Gre bolj za mentalno preživetje

Mnogokrat smo navdušeni nad ljudmi, ki so izpolnili svoje otroške sanje in iz svojega hobija naredili poklic. Včasih berem o njih. Richard Polsterer živi med Dunajem in Nežiderskim jezerom, na meji med Avstrijo in Madžarsko, in že nekaj let gradi drevesne hiške. Že od mladih nog je nenehno v naravi, iz desk na drevesih je gradil razgledne ploščadi in po naključju zgradil svojo prvo drevesno hišo. Takrat je bil fant že dolgo mizar po poklicu ter se je spoznal na material – les in na obrt. Medtem se je Polsterer specializiral na gradnjo drevesnih hišk, ne zaradi poklica, ampak zaradi strasti. »Nepozabno in posebno dogodivščino, imenovano drevesna hišica, sestavlja več delčkov: neposredna obdanost z drevesi, opazovanje ptic, čas za samoumevne podrobnosti,« je svojo strast izdelovanja hišk opisal sogovornik in dodal, da ga privlačita zasebnost in odmik od vrveža, a tudi občutek varnosti med krošnjami dreves.

Mogoče igra določeno vlogo tudi prvinski nagon, ki je zasidran globoko v ljudeh. Konec koncev je imel človek od zgoraj najlepši razgled in je že od daleč videl sabljastega tigra, hkrati pa mu je višina ponudila tudi varno zavetje pred njim. Takrat je šlo za golo preživetje, danes gre bolj za mentalno preživetje. Občutek, ki te prevzame zgoraj, dobesedno razširi horizont: sam, a ne osamljen, povezan z naravo, svoboden, a vseeno v varnem zavetju. »Tudi mene vedno znova preseneti občutek povezanosti z naravo, ko sedim v svoji opazovalnici − živalski svet namreč ne računa s tem, da si na drevesu,« razlaga strastni lovec Polsterer.

Svojih drevesnih hišk noče opredeliti kot luksuzne, zanj je pomembna prav njihova preprostost. Samo načrtovanje hiške se začne z njenim prilagajanjem drevesu, za kar ima mizar po mnogih projektih že prav poseben občutek. »Nikoli ne sedim pred listom papirja in rišem, ampak si ogledam drevo, na katerem želimo postaviti hiško, in precenim, kaj bo mogoče in kaj ne.« Na prvem mestu je vedno varnost, zato se ne podaja na pot nevarnih in tveganih konstrukcij: najprej vedno naredijo varno platformo, šele nato sledijo podrobne ideje za hiško. Prav tako je pomembno, da pri gradnji pazijo na drevo, da ga ne poškodujejo. Tudi na tem področju ima Polsterer veliko izkušenj, ne reže vej in raje vijači, kot da bi okoli debla pritrjeval vrvi. Pozoren je tudi, da na hiško nikoli ne nanašajo kemikalij, kot so na primer zaščitni premazi za les ali barve. Namesto tega Polsterer raje izbira kakovosten les: »Les mora dihati − vpiti vodo, ki jo potem tudi odda. Deževnica mora imeti možnost, da odteče, sicer začne les gniti ali pa ga napade plesen.«

Najlepši drevesni hoteli v Avstriji

Ni nujno, da je prenočitev v drevesni hiški »arhaična«. Veliko gostiteljev v Avstriji ima zelo razburljive načine, kako svojim gostom ponuditi udobje v krošnjah dreves ter zanimiv in hkrati miren način preživljanja počitnic. V novem alpskem letovišču Nenzing (alpencamping.at) vas bo pričakalo deset novih hišic himmelchalet, zgrajenih v razkošnem alpskem slogu. Že pot do koč je slikovno popotovanje po edinstvenem naravnem parku Nenzinger Himmel. Vsaka brunarica je zasnovana individualno.

Najsevernejši del Avstrije skriva prav poseben kotiček Schrems, kjer se razteza naravni park Visoko šotno barje ali Hochmoor Schrems, kakor mu pravijo v nemškem jeziku. Mokrišče gostu ponuja obilico aktivnosti v naravi, v tem duhu pa si lahko poiščete tudi nastanitev v eni od hišk na drevesu Baumhaus Lodge (baumhaus-lodge.at). V svoji ponudbi imajo kar pet različnih hišk; od hiše na steni, hiše na temelju, stolpne hiše, ki ima približno 18 metrov nad tlemi tudi strešno teraso. Hiša na pečini se dviga sedem metrov nad zapuščenim kamnolomom. Več informacij o ponudbi drevesnih hišk pri naših avstrijskih sosedih lahko najdete tudi na spletni strani austria.info.