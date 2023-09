Sobotni dogodek je namenjen družinam in obiskovalcem vseh starosti, ki bodo lahko gostje na lipiškem posestvu od 9. do 18. ure. Lahko si bodo ogledali kobilarno, galerijo Avgusta Černigoja in obiskali muzej Lipikum, lahko se bodo mudili pri stojnicah lipiške tržnice. Ob 9. uri ste vabljeni na brezplačni skupinski tek pod okriljem Volkswagnovega ljubljanskega maratona. Skupaj boste pretekli približno šest ali dvanajst kilometrov po tekaški stezi Generali ZAME. Zbrali se boste pred vhodom v Kobilarno, po skupinski fotografiji pa bo vsak tekač dobil spominsko majčko, bandano in za tretjino cenejšo vstopnico za dogodek Dan Kobilarne Lipica.

Ob 9.30 ne smete zamuditi trenutka, ko zagalopirajo kobile z žrebeti iz hlevov na pašnike, vsekakor pa bo za marsikoga več kot zanimiv prikaz podkovanja konjev, kar bo na ogled ob 10. uri, ko se bo začela tudi kraška kolesarska tura, primerna za vso družino. Sodelovali boste lahko s svojimi kolesi, prijavite se lahko še jutri na events@lipica.org. Ob 10. uri se bo na hipodromu začelo tekmovanje v spretnostni vožnji vpreg z dodano maratonsko oviro. Tekma bo štela tudi za državno prvenstvo, ponuja pa izjemno priložnost za ljubitelje konjeništva, da si ogledajo vrhunsko spretnost in tehniko, ki jo ta šport zahteva.

Za otroke bo dobro poskrbljeno, saj bo za njih celodnevna zabava z milnimi mehurčki, lahko se bodo vključili v delavnico izdelave glinenih konjičkov ... Ob 10.30 in ob 13. uri bo za najmlajše poni delavnica, v kateri bodo spoznavali vedenje konjev in se učili ravnanja z njimi. Ob 12. in 14. uri bo poučna delavnica Stik s konjem, v kateri vam bodo lipiški jahači predstavili vse, kar ste si želeli vedeti o konjih. Med drugim boste spoznali, zakaj imajo konji kopita, kako deluje njihova prebava, kako konji spijo … Enkratna priložnost, da se radovedni vseh starosti spoznate s to plemenito živaljo in jahače povprašate, kar vas zanima. Še mnogo vsega vam bo popestrilo sobotni dan, vrhunec pa bo seveda predstava, v kateri bodo lipiški jahalni mojstri prikazali vse elemente, ki odlikujejo lipiško šolo jahanja, in vas bodo navduševali ob 15. uri na hipodromu. vav