Minister za solidarno prihodnost Maljevac je v današnji izjavi za medije tako vsakršno nasilje označil za nedopustno in ga najostreje obsodil. Kot je dejal, so z vodstvom zavoda nemudoma stopili v stik in ga pozvali, naj žrtvi nasilja takoj ponudi vso potrebno socialno, zdravstveno in psihološko zaščito in pomoč, proti nasilni osebi pa sproži ustrezne postopke pri pristojnih organih.

Po njegovih besedah so v zavodu ministrstvu pojasnili, da so ob omenjenem dogodku že ukrepali ter dogajanje že prijavili pristojnim organom. »Zagotavljamo, da bomo sprožili vse ustrezne postopke in ukrepali v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Delodajalec bo nemudoma ukrepal, da bo preprečil škodljivo ravnanje. Varovali bomo vse temeljne pravice človekovega dostojanstva ter zagotovili enake človekove pravice in temeljne svoboščine,« so v odgovoru ministrstvu navedli v zavodu. Maljevac je prepričan, da bo zavod izvedel tudi interni nadzor, ostali organi pa bodo ravnali skladno s svojimi pooblastili.

O tem, ali bodo v luči omenjenega dogodka sledili tudi ukrepi na sistemski ravni, pa je minister spomnil, da gredo vsi zaposleni v socialnovarstvenih zavodih skozi izobraževanja, povezana tudi z delom s starejšimi. »Trendi in raziskave kažejo, da je nasilje nad starejšimi nek fenomen, ki mu bomo morali kot družba posvetiti več pozornosti. Tudi na podlagi današnjega dogodka pa bomo socialno zbornico pozvali, da oblikuje posebno izobraževanje glede nasilja, da bodo zaposleni dobili še dodatna znanja,« je še poudaril Maljevac.