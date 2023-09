Angleščina se namreč pri nas širi vsaj nekaj desetletij in še posebej po t. i. osamosvojitvi. Eden takratnih ministrov je jasno povedal, da spada znanje angleščine v splošno izobrazbo vsakega Slovenca. In danes žanjemo. Mladim je danes angleščina prvi jezik ali z besedami vnukinje: angleščina je lažja kot slovenščina, je lepša in mi raje beremo knjige v angleščini. Ali z vzorom predsednice države ter predsednika vlade na blejskem forumu, ki kljub vsem prevajalcem ter vsemogočni tehniki ne govorita v jeziku gostujoče države, temveč v angleščini. K temu lahko dodamo še vsaj štiri ustanove, ki v Sloveniji širijo angleščino, in to dve tuji ter dve slovenski. Tuji dve plačujeta tuji državi, naši dve pa mi državljani Slovenije. Gre za ministrstvo za kulturo, ki se že desetletje požvižga na zakon o javni rabi slovenščine, in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki pravkar uvaja obvezni pouk angleščine v prvi razred osnovnih šol. No, pa moram pošteno priznati, da gre še za peto ustanovo, ali bolj točno našo lastnost, to je ponižnost, hlapčevstvo in nesamozavest.

Tako kot za kolonizacijo bomo tudi za dekolonizacijo potrebovali nekaj desetletij. Mislim pa, da ne bo dovolj časa in nas bodo prehiteli prebujajoči nacionalizmi. Svet ne gre več v smeri globalizacije (npr. z angleščino) pač pa v smer nacionalizmov, ki bodo nesamozavestnemu narodu, kot je naš, zlahka postavili »nove« zahteve, že znane iz druge svetovne vojne.

Je to črnogleda napoved? Ne, to je realistično sklepanje na osnovi dejstev. Črnogleda bi bila napoved, da bo v tej bližnji, zrežirani in za Evropo sramotni vojni uporabljena atomska bomba. A tega ne vem, vem pa, da smo glede slovenščine izgubili vsaj eno, če ne dve generaciji predvsem mladih ljudi – Slovencev?

Janez Zadravec, Maribor