Policist je izgubil ravnotežje in padel na tire. Huje se je poškodoval, udaril se je v rebra (eno si je zlomil) in koleno. Na kraju dogodka so mu ponudili prvo pomoč, tujci pa so se razbežali. V nedeljo so policisti v Ilirski Bistrici prijeli tri državljane Afganistana (stare 21, 18 in 19 let). Šlo je za ravno te tri iz sobotnega dogodka. Včeraj so jih vrnili na Hrvaško, kjer bo zoper njih potekal predkazenski postopek. Hrvaški varnostni organi obravnavajo kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja na škodo slovenskega policista. »Naš policist je sicer huje poškodovan, zlomljeno ima rebro in je na bolniškem dopustu. Vsi sodelavci mu želimo čimprejšnje okrevanje. Naj ob tem dodamo, da gre za enkraten dogodek. Sicer je za varnost policistov dobro poskrbljeno. Vsi uporabljajo tako zaščitno opremo kot tudi predpisane postopke varovanja, na temo lastne varnosti v postopkih pa je organiziranih tudi več izobraževanj. Tovrstnih napadov tujcev na policiste na območju PU Koper praktično ne beležimo,« so sporočili iz Policijske uprave Koper.