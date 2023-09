Mislim svoje mesto: Za avtomobile gre!

Obsesivno-kompulzivna motnja, ki mi veleva prebrati vse, od navodil za uporabo na žvečilnem gumiju do najmanjšega izveska, lahko v kombinaciji s psom, ki veleva na sprehodu prevohljati vse, pripelje do čudovitih odkritij. »Spoštovani! Pomagajte nam vzdrževati čisto parkirišče!« se je glasil napis z velikimi tiskanimi črkami na listu formata A4, vloženem v lično polivinilasto srajčko, prilepljen na grčasto deblo divjega kostanja ob dvorišču, posutem s peskom. Do tu nič pretresljivega, ljudje imajo pač različne konjičke, a neznani avtor je na koncu poskrbel za sijajen preobrat: podpisani so bili »Vaši avtomobili«.